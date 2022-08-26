Китай нарастил покупку российского золота

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что в июле этого года Россия продала Китаю золото на 108,8 миллиона долларов. Это в 50 раз больше, чем в июле прошлого года.

По словам эксперта, экспорт вырос по причине того, что между Россией и Китаем исчез посредник.

«Основным рынком сбыта российского золота всегда была Юго-Восточная Азия, но торговля шла через Лондон. Раньше формально основным покупателем была Великобритания и, может быть, еще Швейцария. Поскольку сейчас эти страны для нас закрылись, то торговля идет напрямую. Китай теперь прямо покупает у России золото за юани. Просто ушел посредник в лице Лондона, а бизнес идет так, как он и должен идти», — сказал Голубовский.

Эксперт также отметил, что на рост экспорта могли повлиять скидки конкретно для китайских покупателей.