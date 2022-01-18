Китай нарастил добычу угля, несмотря на климатический кризис в мире

Власти Китая потребовали от горнодобывающих компаний увеличить добычу угля на фоне газового кризиса. В результате по итогам 2021 года общий уровень ископаемого топлива достиг рекордных четырех миллиардов тонн. Такое поведение властей азиатской страны поставило под угрозу все договоренности Климатического саммита в Глазго. Об этом сообщила газета The Guardian.

Китай остается одним из главных мировых потребителей угля. Считается, что сжигание ископаемого топлива остается одной из главных причин глобального потепления.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), количество выбросов в атмосферу от сжигания угля в прошлом году стало рекордным в связи с резким спросом на энергию в условиях выхода мировой экономики из кризиса, куда она попала из-за пандемии.

Объемы угольной энергетики снизились на 4% в 2020 году, когда мир впервые столкнулся с коронавирусом. Но в прошлом году большая часть крупных стран увеличила спрос на электроэнергию, которую получает при помощи ископаемого топлива.

В последнем отчете МЭА говорится, что самый резкий рост мирового спроса на электроэнергию в прошлом году был вызван увеличением потребления угля на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Издание отметило, что призыв властей Китая увеличить объемы добычи угля прозвучал спустя несколько недель после завершения климатического саммита в Глазго. Участники заседания тогда не смогли прийти к единому мнению. Итоговый документ, в котором говорилось о постепенном отказе от ископаемого топлива, смогли подписать только после согласия Индии.

В МЭА отметили, что объемы производства энергии увеличили на 10% угольные электростанции США и Евросоюза. Но это все равно ниже показателей 2019 года. В агентстве считают, что в 2023 году спрос на угольную энергетику продолжит снижаться в связи с расширением возобновляемых источников энергии.