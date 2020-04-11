Китай направил в Россию группу вирусологов для помощи в борьбе с COVID-19

Китайский комитет по вопросам здравоохранения сформировал группу медиков, которая утром 11 апреля вылетит в Россию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня.

Накануне в Центре координации медицинского обеспечения Минобороны России состоялся телемост, во время которого китайские медики поделились со своими российскими коллегами опытом противостояния распространению COVID-19. Врачи обсудили проблемы лечения тяжелых форм заболевания и его диагностики.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражено уханьской пневмонией более 1,5 миллионов человек, из них умерли более 92 тысяч человек.