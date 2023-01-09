Мир 09 января 2023, 09:20 Китай направил 57 самолетов к границам Тайваня Минобороны Тайваня: за сутки к границам региона приблизились 57 самолетов и 4 корабля НОАК Викимедиа

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За минувшие сутки к границам Тайваня приблизились 57 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщили представители оборонного ведомства региона. Их процитировало РИА «Новости».

«За период с 6:00 8 января до 6:00 9 января вокруг Тайваня зафиксировали 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», — рассказали они.

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По данным Минобороны островного региона, почти половина авиации НОАК и вовсе вторглась в зону работы их систем ПВО. Представители ведомства отметили, что на радары попали 28 самолетов. Среди них — три беспилотника BZK-005, шесть истребителей J-11, два Су-30, 12 J-16 и два J-10, два стратегических бомбардировщика H-6 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

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Власти островного региона уже взяли ситуацию под контроль. Для этого они направили воздушный и морской патруль, а также развернули ракетные комплексы наземного базирования.