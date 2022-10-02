Китай направил 22 самолета и четыре корабля к берегам Тайваня | 360°

Мир 02 октября 2022, 16:38 Поделиться Telegram

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Viber Китай направил 22 самолета и четыре корабля к берегам Тайваня Минобороны Тайваня: КНР направила 22 самолета и четыре корабля к острову Публичное достояние

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 2 октября направила к району вблизи Тайваня 22 самолета и четыре военных корабля. Об этом сказано в сообщении Министерства обороны острова.

«Национальные вооруженные силы используют самолеты, <…> корабли и береговые ракетные системы для тщательного мониторинга и реагирования на них», — отметили в ведомстве.

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В официальном аккаунте в соцсетях Министерства обороны уточняется, что в акватории и воздушном пространстве окружающего Тайвань района зафиксировали два истребителя J-11, два истребителя J-16, беспилотники BZK-005 и CH-4, многоцелевые транспортные самолеты Y-8 и Y-9. Они прошли срединную линию в Тайваньском проливе и попали в опознавательную зону ПВО острова.

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Политолог Дмитрий Журавлев назвал вероятность ввода Вооруженных сил США на территорию Тайваня достаточно высокой. По его словам, риск возникновения вооруженного конфликта оценить трудно, поскольку Китай очень хочет присоединить Тайвань, но при этом понимает, что США имеют преимущества в военной силе.

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