Мир 24 июля 2023, 11:08 Китай напомнил о нормах гуманитарного права после нападения на журналистов в Запорожье МИД КНР после нападения в Запорожье призвал обеспечить безопасность журналистов в зоне СВО РИА «Новости»

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Решение поставлять Украине американские вооружения безответственно, заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Она призвала стороны конфликта соблюдать гуманитарное право и не допускать гибели гражданских, в том числе журналистов. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты попросили представителя МИД Китая прокомментировать нападение на их российских коллег в Запорожской области. Мао Нин призвала обеспечить безопасность мирных жителей и назвала поставки киевскому режиму американской военной помощи безответственными.

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«Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права и обеспечивали безопасность мирных жителей, включая журналистов», — сказала она.

Военкоры «Известий» и РИА «Новости» пострадали под обстрелом в Запорожской области. Трое получили ранения, четвертый — Ростислав Журавлев — погиб от сработавшего кассетного боеприпаса. Его посмертно наградят орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Сенатор Виктор Бондарев заявил, что представители СМИ ехали на обычной машине, а значит, Вооруженные силы Украины намеренно стреляли по гражданским. Профильная комиссия Совета Федерации подготовит обращение в ОБСЕ.