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    11 июня 2022, 15:51

    Китай напомнил НАТО о несанкционированных ударах по Югославии

    Спецпредставитель Китая Сяомин напомнил НАТО о бомбежке Югославии без санкции СБ ООН

    Максим Зинкин

    Ровно 23 года назад НАТО начал бомбардировки Югославии, не получив разрешения Совета безопасности ООН. Об этом альянсу и США напомнил специальный представитель КНР по Корейскому полуострову Лю Сяомин.

    Китай напомнил НАТО о несанкционированных ударах по Югославии

    «НАТО без санкции Совбеза ООН 23 года назад сбросил на Югославию 420 тысяч бомб общей массой, включая 15 тонн обедненного урана. Это продолжалось 78 дней», — написал представитель КНР в Twitter.

    Сяомин напомнил, что жертвами бомбардировок стали 2500 мирных жителей, в том числе 79 детей. Еще около миллиона человек стали беженцами.

    Ранее постоянный представитель США в НАТО Джулиан Смит заявил, что на предстоящем саммите альянса в Мадриде Россию объявят угрозой.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал НАТО осудить собственные военные авантюры и выплатить компенсации пострадавшим странам. В частности, речь идет о Сирии, Ливии, Афганистане и Ираке. Также он напомнил о действиях альянса в Югославии.