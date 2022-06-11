Китай напомнил НАТО о несанкционированных ударах по Югославии

Ровно 23 года назад НАТО начал бомбардировки Югославии, не получив разрешения Совета безопасности ООН. Об этом альянсу и США напомнил специальный представитель КНР по Корейскому полуострову Лю Сяомин.

«НАТО без санкции Совбеза ООН 23 года назад сбросил на Югославию 420 тысяч бомб общей массой, включая 15 тонн обедненного урана. Это продолжалось 78 дней», — написал представитель КНР в Twitter.

Сяомин напомнил, что жертвами бомбардировок стали 2500 мирных жителей, в том числе 79 детей. Еще около миллиона человек стали беженцами.

Ранее постоянный представитель США в НАТО Джулиан Смит заявил, что на предстоящем саммите альянса в Мадриде Россию объявят угрозой.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал НАТО осудить собственные военные авантюры и выплатить компенсации пострадавшим странам. В частности, речь идет о Сирии, Ливии, Афганистане и Ираке. Также он напомнил о действиях альянса в Югославии.