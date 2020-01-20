Китай намерен запретить неразлагаемый пластик к концу 2020 года

В соответствующем проектном плане говорится, что использование и переработка пластиковых отходов приводят к нерациональному потреблению энергетических ресурсов, а также к загрязнению окружающей среды и усилению экологической нагрузки. В частности, кроме пластиковых пакетов под запрет могут попасть ватные палочки, пеннопластмасса и некоторая бытовая химия.