Китай вспомнил об угрозах Байдена «покончить с „Северным потоком“» | 360°

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Китай вспомнил об угрозах Байдена «покончить с „Северным потоком“»

Представитель МИД Китая Чуньин намекнула на причастность США к ЧП на «Северных потоках»

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Представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на причастность США к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Она опубликовала в Twitter скриншоты, в частности с напоминанием о том, как президент Соединенных Штатов Джо Байден обещал «покончить с „Северным потоком“».

На втором скриншоте говорилось об «огромных возможностях», открывшихся перед США в результате произошедшего, а в третьем — о тренировках американских пловцов-спецназовцев.

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«Кто стоит за диверсией на „Северном потоке“? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — написала Хуа Чуньин. Она призвала провести тщательное расследование.

«Разве саботаж ключевой транснациональной инфраструктуры не является преступлением против международного права?» — добавила Чуньин.

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Утечка газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» нашли 26 сентября. По предварительным данным, произошла умышленная диверсия. Многие уже указали на то, что больше всего случившееся выгодно США. Об этом говорят даже в самих Штатах. По предположению бывшего сенатора США Ричарда Блэка, подрыв газопроводов устроило ЦРУ с согласия немецкого канцлера Олафа Шольца.

США

Газопровод Северный поток — 2

Китай

Северный поток

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