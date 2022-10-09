Китай вспомнил об угрозах Байдена «покончить с „Северным потоком“» | 360°

Мир 09 октября 2022, 08:57 Поделиться Telegram

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Viber Китай вспомнил об угрозах Байдена «покончить с „Северным потоком“» Представитель МИД Китая Чуньин намекнула на причастность США к ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на причастность США к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Она опубликовала в Twitter скриншоты, в частности с напоминанием о том, как президент Соединенных Штатов Джо Байден обещал «покончить с „Северным потоком“».

На втором скриншоте говорилось об «огромных возможностях», открывшихся перед США в результате произошедшего, а в третьем — о тренировках американских пловцов-спецназовцев.

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«Кто стоит за диверсией на „Северном потоке“? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — написала Хуа Чуньин. Она призвала провести тщательное расследование.

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Утечка газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» нашли 26 сентября. По предварительным данным, произошла умышленная диверсия. Многие уже указали на то, что больше всего случившееся выгодно США. Об этом говорят даже в самих Штатах. По предположению бывшего сенатора США Ричарда Блэка, подрыв газопроводов устроило ЦРУ с согласия немецкого канцлера Олафа Шольца.

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