Мир 23 декабря 2022, 07:24 Китай наложил санкции на советника бывшего госсекретаря США и работника конгресса Китай из-за обвинений в нарушении прав человека ввел санкции против двух американцев Unsplash

Читать 360tv в

Власти Китайской Народной Республики наложили санкции на имущество и сделки с участием двух американцев. Под ограничения попали советник по внешней политике бывшего госсекретаря США Майкла Помпео Юй Маочунь и заместитель директора по персоналу исполнительной комиссии Конгресса по Китаю Тодд Стейн, рассказал ТАСС.

В стране заморозили их имущество, в том числе движимое, запретили им и их семьям въезд, а местным компаниям и физлицам — заключать с американцами любые сделки. Департамент стран Северной Америки и Океании министерства иностранных дел КНР назвал эти санкции ответными — 9 декабря США ввели ограничения против двух китайских чиновников по обвинению в нарушении прав человека в Тибете.

Реклама

Американское правительство ввело санкции против группы китайских и российских чиновников за нарушение прав человека и содействие незаконному рыболовству в Тихом океане. Им запретили въезд в США и сделки, заморозили активы.

Реклама