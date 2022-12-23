23 декабря 2022, 07:24
Китай наложил санкции на советника бывшего госсекретаря США и работника конгресса
Китай из-за обвинений в нарушении прав человека ввел санкции против двух американцев
Власти Китайской Народной Республики наложили санкции на имущество и сделки с участием двух американцев. Под ограничения попали советник по внешней политике бывшего госсекретаря США Майкла Помпео Юй Маочунь и заместитель директора по персоналу исполнительной комиссии Конгресса по Китаю Тодд Стейн, рассказал ТАСС.
В стране заморозили их имущество, в том числе движимое, запретили им и их семьям въезд, а местным компаниям и физлицам — заключать с американцами любые сделки. Департамент стран Северной Америки и Океании министерства иностранных дел КНР назвал эти санкции ответными — 9 декабря США ввели ограничения против двух китайских чиновников по обвинению в нарушении прав человека в Тибете.
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Американское правительство ввело санкции против группы китайских и российских чиновников за нарушение прав человека и содействие незаконному рыболовству в Тихом океане. Им запретили въезд в США и сделки, заморозили активы.
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