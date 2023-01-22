Мир 22 января 2023, 18:30 Китай наладил поставки металлов в Европу через Россию Bloomberg сообщил о поставках в Евросоюз металлов для снарядов через Россию РИА «Новости»

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Россия является единственным звеном железнодорожного маршрута, благодаря которому Китай осуществляет стабильные поставки металлов для производителей оружия в Европе. Но в любой момент российская сторона может их прервать, сообщило агентство Bloomberg.

Автор статьи напомнил, что большую часть так называемых редкоземельных элементов добывают в Китае. А российские транспортные компании занимаются перевозкой важных металлов, необходимых для оборонной промышленности Европы.

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По данным Европейского союза, за девять месяцев прошлого года объем редкоземельных металлов из Китая, доставляемых поездами по России, увеличился до 36 074 тонны. Это в два раза больше чем за весь 2021 год.

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«Несмотря на санкции, эта цепочка поставок продолжает работать. Это подчеркивает важность редкоземельных элементов и показывает нашу зависимость от них», — заявил основатель англо-норвежской компании по разведке полезных ископаемых NorgeMining Ltd Майкл Вурмсер.

Журналисты агентства заметили, что ЕС пока не накладывает санкции на транзит. А вот Россия может заблокировать эти перевозки, что приведет к остановке производства западного оружия.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что, несмотря на отказ Германии и других стран ЕС от газа из России, по факту российский импорт СПГ в Европу стал еще выше, чем до санкций.