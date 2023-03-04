Мир 04 марта 2023, 17:33 Китай начал занимать ниши российского рынка после ухода западных компаний Посол РФ: китайские партнеры заполняют российский рынок после ухода зарубежных компаний РИА «Новости»

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Партнеры из Китая заполняют ниши отечественного рынка, которые освободились после ухода западных компаний. Об этом сообщил российский посол в КНР Игорь Моргулов в интервью Центральному телевидению Китая.

«Российские продовольственные товары очень популярны среди китайцев, пользуются у них огромным спросом», — сказал дипломат.

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Он отметил положительные перспективы для роста китайского экспорта в России. На сегодняшний день Россия обеспечивает около 2% всего импорта сельхозпродукции из Китая. По словам Моргулова, этого крайне недостаточно. Он выразил уверенность в том, что страна может поставлять больше продукции. Речь идет, в частности, о масличных культурах, зерне, мясе и других продовольственных товаров.

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Также Моргулов заверил, что образовались хорошие перспективы для расширения поставок продукции целлюлозно-бумажной, химической промышленности, в том числе удобрений, руд, недрагоценных металлов. Растет и китайский экспорт в Россию.

«Наши китайские друзья заполняют ниши, освободившиеся в результате ухода западных компаний с российского рынка», — подчеркнул Моргулов, упомянув компьютеры, телефоны и автомобили.

Экспорт российской пшеницы в первые месяцы 2023 года вырос в два раза, по сравнению с показателями до спецоперации.