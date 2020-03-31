Китай начал возвращаться к прежней жизни

Уроженка России Екатерина Дорофеева живет в китайском городе Гуанчжоу. Она рассказала о ситуации в КНР.

Девушка уточнила, что сейчас открываются примерно 20% общественных заведений. Власти полностью сняли запрет, однако руководство кафе пока просит посетителей надевать маску и измерять температуру при входе. Клиентов рассаживают через стол и запрещают им сидеть друг напротив друга.

«О снятии карантина сейчас рано говорить. Но карантин ослаб. В парке многие снимают маски. На улице уже много машин и людей. В город вернулись пробки. На территорию жилых комплексов могут заходить и въезжать не только жильцы. Вход и выход по талонам сняли», — пояснила Дорофеева.

Собеседница добавила, что жители Китая не раскупали в магазинах продукты, как, например, в России.

«Никакой туалетной бумаги никто не раскупал. Цены государство контролирует с огромными штрафами, если есть повышения. Так что никто не рискнул», — отметила девушка.