Китай начал тайно строить военно-морскую базу на юго-западе Камбоджи для своих вооруженных сил. Об этом газете The Washington Post заявили на условиях анонимности несколько западных чиновников.

По данным собеседников издания, объект появится в северной части военно-морской базы Реам. На этой неделе должна произойти закладка фундамента. У Китая есть еще одна иностранная военная база в Джибути в Африке.

Источники ТWP подчеркнули, что строительство такого объекта в Индо-Тихоокеанском регионе — это стратегически важная цель Китая, так как власти КНР считают этот регион законной и исторической сферой влияния.

При этом и Китай, и Камбоджа отрицают возведение в Сиамском заливе какого-либо военного объекта, отметила газета «Известия».