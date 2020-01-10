Китай начал подготовку к предновогоднему «транспортному безумию»

В этом году Китайский Новый год пройдет довольно рано — 25 января. Однако особый режим, известный как «чуньюнь», на транспорте страны ввели уже сейчас. Он продлится в течение 40 дней, с 10 января до 18 февраля. За этот период, по прогнозам Государственного комитета по делам реформ и развития, китайцы проделают около трех миллиардов поездок. Кто-то отправится на малую родину, кто-то на курорты, а кто-то на экскурсии.

Масштабы перемещений таковы, что требуют пристального внимания органов, регулирующих функционирование китайской и международной транспортных систем.

Продажи билетов открыли заблаговременно, и уже с 12 декабря китайцы выкупили 300 железнодорожных билетов. Тест перегрузками пройдет новый аэропорт «Дансин», который открыли в сентябре прошлого года. Им планируют воспользоваться порядка двух миллионов человек.

Кроме того, показать себя должна и открытая 20 дней назад высокоскоростная железнодорожная магистраль между Пекином и Чжанцзякоу, местом проведения части соревнований Олимпийских игр-2022.

Агентство Синьхуа привело прогноз роста поездок в поездах на 8%, авиаперелетов — на 8,4%, а водных поездок — на 9,6%.