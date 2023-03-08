Мир 08 марта 2023, 21:37 Китай начал оказывать России активную поддержку «в контексте» СВО — разведка США Глава разведки США Хейнс заявила, что Китай оказывает России содействие «в контексте» СВО

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Белый дом зафиксировал активизацию сотрудничества России и Китая «во всех областях». Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Ее слова привел ТАСС.

«Мы видим, что они оказывают помощь России в контексте конфликта», — заявила она.

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Хейнс не пояснила, о какой именно поддержке спецоперации идет речь, но подчеркнула, что Китай старается не оказывать помощь публично, учитывая «риски для репутации».

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Глава американской разведки добавила, что эта ситуация вызывает у властей США серьезные опасения, поэтому спецслужбы внимательно следят и за всеми действиями двух государств. При этом она отметила — несмотря на наращивание связей, России и Китаю не удастся стать такими же союзниками, какими являются США с другими странами НАТО.

Ранее обозреватели газеты The Wall Street Journal высказали мнение, что Соединенные Штаты не готовы к противостоянию с Китаем и Россией, потому что в последнее время они потратили много сил и вооружений на борьбу с повстанцами и мятежниками на Ближнем Востоке.