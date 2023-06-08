Мир 08 июня 2023, 19:22 Китай начал давить на ЕС из-за санкций против своих компаний Bloomberg: КНР пытается заставить ЕС отказаться от санкций против китайских компаний РИА «Новости»

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Власти Китая пытаются убедить ЕС отменить ограничения в отношении компаний из КНР, которые, как полагает европейская сторона, поставляют в Россию оборудование для возможного использования в военных целях. Об этом сообщили источники Bloomberg.

По данным собеседников агентства, китайские дипломаты в последние несколько недель проводили встречи с европейскими коллегами. Такие переговоры проходили и в Пекине, и в Брюсселе. На повестке была тема отказа Евросоюза от идеи ввести санкций против компаний из КНР за российские поставки.

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Ответные меры Китая, вероятно, могут быть нацелены на ЕС на институциональном уровне, пояснил один из источников Bloomberg.

О предложении Еврокомиссии ввести санкции, которым сопротивляется Китай, сообщала Financial Times в начале мая. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отмечал тогда, что подобные ограничения нарушат сотрудничество и доверие между КНР и ЕС. Кроме того, он предупредил об ответных мерах.

В ЕК считают, что среди компаний, которые якобы поставляли России продукцию в военных целях, есть следующие организации: King-Pai Technology, 3HC Semiconductors, Sinno Electronics, Alpha Trading Investments, Sigma Technology, Asia Pacific Links и Tordan Industry, уточнил РБК.