Мир 08 сентября 2023, 06:57 Китай на ВЭФ-2023 представит вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин Премьер Приморья Щербина: на ВЭФ-2023 приедут делегации 10 стран Азии РИА «Новости»

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В России пройдет Всемирный экономический форум. На него приедут делегации 10 стран Азии, в том числе Китая. Об этом заявила вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Ее процитировала пресс-служба кабмина.

«Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут Белоруссия, Казахстан, Монголия, Сингапур», — сказала она.

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Лаос представит вице-президент страны Пани Ятхоту, Китай — вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, делегаты провинций Хэйлунцзян и Ляонин. Группу гостей из Мьянмы возглавит заместитель премьер-министра — министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У.

Вера Щербина сообщила, что приедут участники из ряда других стран, в том числе 10 азиатских. Помимо деловой программы их пригласят на встречи с губернатором и вице-губернатором Приморья.

ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что предстоит осудить развитие инфраструктуры и направления сотрудничества.