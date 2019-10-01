Китай на параде показал межконтинентальную баллистическую ракету. Видео

Китай продемонстрировал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41», «Восточный ветер»). Это случилось на военном параде в честь 70-й годовщины образования КНР.

Общественность ожидала показа ракеты еще в 2009 году, но этого не произошло. Над трехступенчатой твердотопливной DF-41 в Китае работали еще с 1980-х годов. Однако испытания ракеты начались только в 2012 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рождение коммунистической Поднебесной. Как 70 лет назад СССР победил американцев в Китае Подробнее

По данным разных источников, дальность полета «Дунфэн-41» составляет от 12 тысяч километров до 14 тысяч. Она может нести от шести до десяти маневрирующих раздельных головных частей. Это затрудняет перехват. Длина ракеты — 21 метр, диаметр корпуса составляет 2,2 — 2,5 метра.

Пуск DF-41 можно произвести с наземной и железнодорожной подвижной платформы, а также из шахтных пусковых установок. Точность стрельбы, по информации разных инсайдеров, составляет от 100 до 500 метров.

Агентство Associated Press написало, что новая китайская баллистическая ракета может пробить все существующие противоракетные щиты, которые развернули Соединенные Штаты и их союзники.

Китай 1 октября провел крупнейший в своей истории военный парад. В нем приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, а также 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. На параде присутствует председатель КНР Си Цзиньпин.