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    15 апреля 2022, 15:40

    Китай может прекратить выпуск автомобилей

    Бизнесмен Хэ Сяопэн спрогнозировал полную остановку производства машин в Китае

    Наза Салех Захи

    Если локдаун в Шанхае затянется, то может произойти остановка производства всех китайских автомобилей. Такое мнение высказал главный исполнительный директор компании по производству электромобилей Xpeng Inc. Хэ Сяопэн.

    Китай может прекратить выпуск автомобилей

    Как он написал в своих аккаунтах в соцсетях WeChat и Weibo, китайский автопром при существующим расклад с карантином может остановить производство в мае.

    Бизнесмен отметил, что некоторые министерства и профильные ведомства в КНР делают все возможное, чтобы решить этот вопрос, уточнил «Ридус».

    В Шанхае ранее зафиксировали новую вспышку коронавируса, после этого город закрылся на карантин. Из-за ограничений с 28 марта закрыт шанхайский завод Tesla Inc. Volkswagen, в апреле AG решил приостановить производство. Кроме того, китайский производитель электромобилей Nio Inc. также сообщил о приостановке производства, у него возникли проблемы и с поставками.