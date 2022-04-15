Китай может прекратить выпуск автомобилей

Если локдаун в Шанхае затянется, то может произойти остановка производства всех китайских автомобилей. Такое мнение высказал главный исполнительный директор компании по производству электромобилей Xpeng Inc. Хэ Сяопэн.

Как он написал в своих аккаунтах в соцсетях WeChat и Weibo, китайский автопром при существующим расклад с карантином может остановить производство в мае.

Бизнесмен отметил, что некоторые министерства и профильные ведомства в КНР делают все возможное, чтобы решить этот вопрос, уточнил «Ридус».

В Шанхае ранее зафиксировали новую вспышку коронавируса, после этого город закрылся на карантин. Из-за ограничений с 28 марта закрыт шанхайский завод Tesla Inc. Volkswagen, в апреле AG решил приостановить производство. Кроме того, китайский производитель электромобилей Nio Inc. также сообщил о приостановке производства, у него возникли проблемы и с поставками.