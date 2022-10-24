Мир 24 октября 2022, 09:38 Китай потеснит США на рынке оружия — эксперт Экс-стратег Пентагона Холлман: КНР потеснит США в статусе ведущего экспортера оружия Викимедиа

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Китай имеет потенциал, чтобы потеснить США в статусе ведущего экспортера оружия в мире. Об этом заявил бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман РИА «Новости».

Эксперт выразил мнение, что американские системы все еще качественно лучше, хотя Китай и сократил отставание в этом направлении.

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Он отметил, что активизация экспорта китайского оружия вызывает беспокойство. Холлман считает, что это обусловлено сложным бюрократическим процессом согласования продажи вооружений со стороны США.

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«Если вы посмотрите на Китай, то увидите, что им не приходится проходить через такого рода сложности», — сказал экс-стратег Пентагона.

Холлман отметил, что в США действуют жесткие ограничения на трансферы вооружения третьим сторонам. В частности, они распространяются на то, где и как это оружие может применяться.

Ранее Китай пообещал шире открывать свои двери миру. Экономика Китая устойчива, у нее хороший потенциал, и она имеет широкое пространство для маневра.