Китай может перестать импортировать железную руду в Австралию

Более трети австралийского экспорта различных руд приходится на Китай. КНР — один из важнейших рынков сбыта для металлургических предприятий Австралии.

Китай вместо Австралии может начать сотрудничество с Бразилией. Эти сведения посеяли панику среди горнодобывающих компаний страны. Так как сотрудники предприятий могут остаться без работы.