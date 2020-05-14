Китай может перестать импортировать железную руду в Австралию
Китай пригрозил Австралии отказом в импорте железной и других руд и из-за призывов к расследованию причин эпидемии COVID-19. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на зарубежный источник.
Более трети австралийского экспорта различных руд приходится на Китай. КНР — один из важнейших рынков сбыта для металлургических предприятий Австралии.
Китай вместо Австралии может начать сотрудничество с Бразилией. Эти сведения посеяли панику среди горнодобывающих компаний страны. Так как сотрудники предприятий могут остаться без работы.