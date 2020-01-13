Китай может отказаться от иранской нефти. Это облегчит цветную революцию в исламской республике

Вашингтон хочет, чтобы Пекин отказался от иранской нефти. Якобы 70% сырья исламская республика отправляет именно в Китай, а на полученные средства «финансирует террористические группировки на Ближнем Востоке». Американский политолог рассказал «360», удастся ли американцам надавить на Пекин.

«Учитывая недавно восстановленное доверие и доброжелательность между США и Китаем в „первом этапе“ их торгового соглашения, которое будет подписано в среду, Пекин вряд ли пойдет против Вашингтона, а это значит, что Ирану следует ожидать, что его доходы продолжат снижаться и, таким образом, кризис в стране ухудшится в этом году», — так считает политолог из США Эндрю Корыбко.

По его мнению, Вашингтон знает, насколько зависит иранский бюджет от экспорта энергоресурсов. Именно поэтому американцы действуют так. Отказ Китая от нефти Ирана ухудшит текущий экономический кризис исламской республики и со временем облегчит цветную революцию, отметил собеседник «360».

О намерении Штатов добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News. По его словам, Вашингтон уже договаривается с Пекином о полном прекращении поставок, а госкомпании из КНР больше не закупают сырье Ирана.

В начале декабря Тегеран заявил, что продолжит экспорт нефти, несмотря на американские санкции. В январе же Госдеп сообщил о планах Штатов изолировать Иран — дипломатически и экономически.

В ночь на 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке. Так Тегеран ответил на убийство генерала Касема Сулеймани, против которого Вашингтон также использовал ракеты. Дональд Трамп заявил, что планирует усилить экономические санкции против Ирана. Глава Штатов также призвал Россию, Китай, Германию, Великобританию и Францию выйти из ядерной сделки с Тегераном и создать новый проект.