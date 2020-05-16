Китай может наложить санкции на Apple в ответ на меры против Huawei

Китай наложит ответные санкции на американские компании Apple, Qualcomm и Cisco из-за намерения США заблокировать поставки полупроводников от мировых производителей микросхем для Huawei.

«Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту», — сказано в материале газеты Global Times, которая ссылается на источник, близкий к китайскому правительству.

По данным издания, меры включат в себя добавление некоторых компаний США в китайский «список ненадежных предприятий», приостановку закупок самолетов Boeing. Кроме того, в числе мер будут ограничения или расследования в отношении таких американских компаний, как Apple, Cisco и Qualcomm, указано в материале.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео анонсировал новые санкции на экспорт американских технологий для китайского концерна Huawei. После их введения, иностранные компании, использующие американские технологии, должны будут получить специальные лицензии для поставки в Huawei.