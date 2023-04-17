Мир 17 апреля 2023, 18:22 Китай лишит Запад редкоземельных металлов в ответ на технологическую блокаду — СМИ «Коммерсант»: Китай в ответ на санкции планирует лишить Запад редкоземельных металлов piqsels

Читать 360tv в

Китай в ответ на технологическую блокаду планирует лишить страны Запада редкоземельных металлов. Об этом написал «Коммерсант».

По данным издания, отказ от экспорта лития, кремния и других металлов негативно повлияет на европейский и американский автопром в связи с его переходом на электромобилестроение. При этом на экономике самой КНР отказ от поставок на Запад сырья не скажется, поскольку оно необходимо и на внутреннем рынке.

Реклама

Ранее Китай ввел санкции в отношении двух оборонно-промышленных предприятий США, некоторые компании были оштрафованы, а работники задержаны. Это стало ответом на санкции в технологической сфере, в частности китайским предпринимателям не продали завод по производству микрочипов, отказали в сотрудничестве в сфере 5G и так далее.

Доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с «360» назвал отношения Китая и США обоюдоострыми. Он также допустил, что ситуация продолжит накаляться, потому что улучшения взаимоотношений между странами не предвидится.

США в 2020 году ввели санкции против Huawei, что привело к резкому падению продаж смартфонов. В 2019 китайский гигант был внесен в черный список, который ограничил его доступ к некоторым американским технологиям. А в прошлом году США решили прекратить поставки ключевых полупроводников Huawei.