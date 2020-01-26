Китай лечит коронавирус как ВИЧ. Франция эвакуирует своих граждан

Кабинет министров Китая официально продлил новогодние каникулы до 2 февраля для того, чтобы люди дольше оставались в своих домах и не выходили на улицу. Франция эвакуирует своих граждан из Китая, а в США уже четыре человека заражены коронавирусом.

По информации агенства Bloomberg, Китай сейчас тестирует лекарство от ВИЧ в качестве средства для лечения симптомов нового коронавируса. Об этом изданию рассказала американская фармацевтическая компания AbbVie, чьи препараты сейчас используются в Китае.

Как сообщает французский портал Frаnсе Infо, Франция из-за стремительного увеличения числа зараженных начинает эвакуацию всех желающих французов из китайского города Ухань.

В американском городе Лос-Анджелес штата Калифорния врачи подтвердили первый случай заражения коронавирусом. В США это уже четвертый. Инфицированный человек, недавно возвратившийся из Ухани, обратился к медикам после того, как почувствовал себя плохо. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь. По данным агенства Вrеаking911, нет непосредственной угрозы для населения, а власти говорят, что никаких мер предосторожности не требуется.

В Госдепе США сообщили, что практически не имеют возможности эвакуировать американцев из Китая.

«Возможности властей США эвакуировать из китайского Уханя американских граждан крайне ограничены, приоритет будет отдаваться тем, кто подвержен большему риску быть инфицированным коронавирусом нового типа», — сказано в сообщении.

Активные меры по защите от вируса принимают в российских аэропортах. Людей, прилетающих из Китая в обязательном порядке осматривают и измеряют им температуру.

Такие же меры приняты в Киеве. Пасажиры сняли на видео, как медики проверяют рейс Санья — Борисполь.

Ранее сообщалось, что новый тип коронавируса продолжает не только распространяться, но и усиливается. Он все чаще передается от человека к человеку. Эпидемия перешла в сложную стадию, а заразившихся будет все больше. В Китае насчитывается уже около двух тысяч зараженных.