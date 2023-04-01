01 апреля 2023, 23:25
Китай извлечет уроки из успехов России на Украине
NYT: конфликт на Украине станет опытом для Китая на случай эскалации вокруг Тайваня
Китай наблюдает за конфликтом на Украине и косвенной борьбой двух сверхдержав, чтобы вынести бесценные уроки в сфере вооружения, разведки и сдерживания. Об этом сообщило New York Times.
Журналисты проанализировали около сотни китайских исследовательских работ и статей в СМИ, посвященные боевым действиям. По их мнению, эксперты КНР занялись изучением конфликта, чтобы найти тактики, которые могли бы быть полезны Китаю в случае военного конфликта из-за Тайваня.
Реклама
Китайские военные и аналитики изучили применение российской стороной гиперзвуковых ракет. К тому же их интересует использование ВСУ спутниковой сети Starlink.
Аналитики не обошли вниманием политику ядерного сдерживания. Действия России в этой области не позволили случиться прямому вмешательству США и НАТО.
Минобороны КНР сообщало, что Китай и Россия ранее достигли важного консенсуса,, а военные двух держав по своей линии собираются прикладывать совместные усилия для его реализации. В частности, армия КНР и Вооруженные силы России будут проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, причем на постоянной основе.
Россия
Украина
Китай
Реклама
Реклама