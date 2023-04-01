Мир 01 апреля 2023, 23:25 Китай извлечет уроки из успехов России на Украине NYT: конфликт на Украине станет опытом для Китая на случай эскалации вокруг Тайваня РИА «Новости»

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Китай наблюдает за конфликтом на Украине и косвенной борьбой двух сверхдержав, чтобы вынести бесценные уроки в сфере вооружения, разведки и сдерживания. Об этом сообщило New York Times.

Журналисты проанализировали около сотни китайских исследовательских работ и статей в СМИ, посвященные боевым действиям. По их мнению, эксперты КНР занялись изучением конфликта, чтобы найти тактики, которые могли бы быть полезны Китаю в случае военного конфликта из-за Тайваня.

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Китайские военные и аналитики изучили применение российской стороной гиперзвуковых ракет. К тому же их интересует использование ВСУ спутниковой сети Starlink.

Аналитики не обошли вниманием политику ядерного сдерживания. Действия России в этой области не позволили случиться прямому вмешательству США и НАТО.

Минобороны КНР сообщало, что Китай и Россия ранее достигли важного консенсуса,, а военные двух держав по своей линии собираются прикладывать совместные усилия для его реализации. В частности, армия КНР и Вооруженные силы России будут проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, причем на постоянной основе.