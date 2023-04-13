Мир 13 апреля 2023, 20:45 Китай испытал способную преодолеть ПРО США гиперзвуковую ракету WP: КНР успешно испытала гиперзвуковую ракету, способную преодолеть ПРО США Pxhere

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Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности. О ее потенциальных характеристиках стало известно из рассекреченных данных Пентагона. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным журналистов, испытания китайского вооружения прошли успешно. Уточняется, что новая гиперзвуковая ракета КНДР способна преодолеть систему ПРО США.

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Накануне КНДР произвела запуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Японского моря, заявило агентство Yonhap.

Ракета, по предварительным данным, упала за пределами экономической зоны Японии. Спустя время японские власти объявили эвакуацию в районе острова Хоккайдо в связи с риском падения выпущенного КНДР снаряда, уточняло РИА «Новости».

Рассекреченные документы также показали, что США организовали прослушку в Израиле, Южной Корее и на Украине. Американские чиновники выразили опасения, что это испортит отношения с союзниками. Пентагон уже сократил доступ сотням работников правительства к некоторым документам.