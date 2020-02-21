Китай испытает вакцину от коронавируса в конце апреля

Вакцину от нового коронавируса в Китае начнут испытывать в клинических условиях не раньше конца апреля. В стране заняты ее разработкой наряду с другими государствами. Это долгий и сложный процесс.

Примерные даты клинических испытаний сообщил на пресс-конференции заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин. Его слова привело РИА «Новости».

Замглавы Госкомитета по здравоохранению Цзэн Исинь добавил, что некоторые вакцины, созданные китайскими специалистами, уже тестируют на животных.

По его словам, разрабатывать вакцину долго и довольно сложно. COVID-19 — новый вирус, поэтому нельзя исключить возникновение множества неопределенных факторов.

Специалисты, пояснил Цзэн Исинь, сначала определяют активные ингредиенты и выбирают подходящий штамм. Потом дело за организацией технологии производства. Нельзя не учитывать и контроль качества. Вакцину придется долго тестировать, в том числе на животных, проверить на безопасность и только после этого передать на клинические испытания.

В ВОЗ накануне заявили, что рассчитывают получить результаты по двум испытаниям препаратов от нового типа коронавируса через три недели.

Вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. На 21 февраля COVID-19 заразились свыше 76 тысяч человек, в том числе 1076 — за пределами Китая. Врачи не смогли спасти больше 2,2 тысячи пациентов. Почти 18 тысяч заболевших вылечили.