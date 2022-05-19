Китай и Турцию обвинили в отсутствии эффекта от санкций против России

Экономические санкции против России оказались бесполезны из-за Турции, Китая, Индии и Бразилии. Об этом заявили авторы статьи немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, выжимку из которой опубликовало РИА ФАН.

Правительства этих стран либо совсем отказались соблюдать ограничения, либо сделали это частично. Кроме того, сами российские власти приняли действенные меры для того, чтобы стабилизировать экономику, — Центробанк установил ключевую ставку на уровне 14%, а «Газпром» ввел оплату в рублях.

«Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось», — признали авторы материала.

В общей сложности против России было введено больше 10,5 тысячи разного рода ограничений, из которых 2,7 тысячи — до 24 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал количество санкций и составил рейтинг недружественных стран.