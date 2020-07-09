Китай и США столкнулись с тяжелейшим кризисом в отношениях

Некоторые американцы пытаются всеми силами выставить Китай как врага США из-за своих идеологических убеждений, считает он. По мнению Вана И, подобные подозрения в адрес КНР — необоснованные, так как страна не намерена переходить к тотальной конфронтации с США, отметила «Газета.ru».

«У КНР никогда не было намерений бросить вызов США или попытаться заменить их», — заявил Ван И.

Китай и в дальнейшем будет придерживаться дружественной позиции в отношении США и выстраивать обоюдно выгодные связи, добавил глава МИДа. КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять государству. По словам министра, обе страны должны развиваться «параллельно», при этом сохраняя мир и готовность к диалогу.