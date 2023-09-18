Мир 18 сентября 2023, 08:30 Китай и США провели откровенные и содержательные переговоры МИД КНР: переговоры Ван И и Салливана прошли откровенно и конструктивно Пресс-служба Кремля

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Глава МИД КНР и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели переговоры на Мальте. В Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что стороны договорились поддерживать коммуникации на высоком уровне, написало РИА «Новости».

«Стороны провели откровенные, содержательные, конструктивные стратегические коммуникации по вопросам стабилизации и улучшения китайско-американских отношений», — передали в дипведомстве.

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США и Китай обсудили тайваньский вопрос. Как подчеркнул китайский политический деятель, этот вопрос проходит красной чертой в двусторонних отношениях, переступать через нее нельзя.

Ранее Китай пообещал жестко отреагировать на военную помощь американской стороны Тайваню. Руководство КНР может применить силу в качестве ответа на иностранное вмешательство в Тайваньский кризис.

Тем не менее, кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами уверен, что Китай — главная угроза для Америки. Соединенные Штаты решили изменить состав совета безопасности ООН для сдерживания России и Китая. При этом нынешний президент США Джо Байден говорил, что усилия американской стороны не направлены на изоляцию КНР.