Китай и США обсудили первую часть торговой сделки

Китайские и американские переговорщики по телефону договорились поддерживать контакты по оставшимся проблемам, связанным с первой частью торгового соглашения между странами.

«Стороны обсудили пути устранения основных озабоченностей каждой из сторон, договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающихся консультаций по первой части соглашения», — приводит РИА «Новости» текст сообщения министерства коммерции КНР.

Китай заявил, что достиг согласия с США по основным пунктам торгового соглашения Подробнее

Со стороны Китая в очередных переговорах приняли участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр коммерции Чжун Шань и глава Народного банка Китая И Ган. Американскую позицию во время переговоров представили министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представителя США Роберт Лайтхайзер.

Торговое противостояние между США и Китаем началось в 2019 году. С 1 сентября Вашингтон на 15% повысил пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов. После этого пошлины на другие товары выросли до 30%.

Пекин в ответ ввел пошлины в размере 10% на американскую продукцию объемом 75 миллиардов долларов. Вторая очередь санкций КНР против США намечена на 15 декабря.