Китай и США договорились о продолжении «стратегического диалога на высоком уровне»

Китай и США по итогам встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов, а также выразили надежду продолжить диалог на высоком уровне, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи.

«Обе стороны договорились поддерживать диалог и контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, предотвращать недопонимание и ошибочные суждения, избегать конфликтов и конфронтации и способствовать здоровому и стабильному развитию отношений Китая и США», — говорится в заявлении, которое распространило Центральное телевидение Китая. Слова сообщения приводит РИА «Новости».

Стороны, как отмечается, выразили также надежду на продолжение стратегического диалога на высоком уровне.

Китайско-американские переговоры прошли 18–19 марта в Анкоридже (Аляска). Со стороны США на встрече присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, со стороны Китая — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

Накануне высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена заявил, что китайская делегация нарушила протокол во время переговоров и прибыла на них с расчетом на «игры на публику».