Мир 15 мая 2023, 10:22 «Китай и Россия смеются». Пользователи Twitter раскритиковали Макрона за слова о поражении РФ Пользователи Twitter раскритиковали слова Макрона о геополитическом поражении России РИА «Новости»

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Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о геополитическом поражении России. Они указали, что французский лидер живет в параллельной вселенной, сообщило РИА «Новости».

Макрон в интервью Opinion ранее заявил, что Россия потерпела «геополитическое поражение», а также впадает в «вассальную зависимость» от Китая. Это, по словам политика, заставило РФ сомневаться в своих исторических союзниках. Читатели отметили, что Франция является вассалом Соединенных Штатов, РФ, напротив, проводит независимую политику.

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«Макрон все еще живет в параллельной вселенной», — отметил один из пользователей.

«Китай и Россия смеются над Макроном», — написал другой.

Макрон заявил, что архитектура европейской безопасности должна исключить всякую конфронтацию с Россией и гарантировать безопасность Украины. Вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским он призвал усилить санкционное давление на РФ и анонсировал презентацию «международного регистра ущерба», который понесли страны в результате украинского конфликта.