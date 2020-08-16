Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцины от коронавируса

Китайский вирусолог Чжун Наньшань заявил о планируемых совместных испытаниях вакцины от коронавируса. Ведущие ученые обсудили ситуацию с коронавирусом на китайско-российской медицинской конференции.

Чжун Наньшань считает, что российский опыт в борьбе с коронавирусом заслуживает внимания, потому что в стране относительно немного случаев заражения вирусом, сообщает «Интерфакс». Также вирусолог сообщил, что Китай намерен провести с Россией совместные испытания вакцины от коронавируса.

Отечественная вакцина — первая зарегистрированная прививка от коронавируса. По словам Александра Гинцбурга, в ближайшие 7–10 дней начнется завершающая, третья фаза испытаний препарата. Он также добавил, что волонтеры буду проходить процедуры в домашних условиях. Как отмечают специалисты, вакцина должна сформировать иммунитет к вирусу на два года, для этого прививку будут делать в два этапа с интервалом три недели.

Ранее стало известно о первой произведенной партии вакцины. У Минздрава РФ в приоритете стоит вакцинация врачей и учителей. Потом вакцина поступит в гражданский оборот.