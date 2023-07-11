Мир 11 июля 2023, 00:35 Китай и Россия партнеры, а не союзники — политолог Макаркин Политолог Макаркин: Китай и Россия партнеры, а не союзники

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Отношения России и Китая можно назвать партнерскими, но союзниками государства не являются. Таким мнением с NEWS.ru поделился политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По его словам, у Китая в принципе нет союзников в мире, и это для него принципиальная позиция. Однако же это не отменяет пересечения политических интересов. В частности, относительно желания не допустить усиления США. Но у России и Китая при этом нет взаимных обязательств.

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«Китай — надежный партнер России, а не союзник. У этих стран развиваются экономические взаимоотношения, Китай активно действует сейчас на нашем рынке», — отметил политолог.

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