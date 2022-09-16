«Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?». Журналиста из США напугали учения «Восток–2022» | 360°

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NI: учения «Восток–2022» России и Китая стали угрозой для США

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Отработка маневров и синхронизация оборудования на учениях «Восток–2022» представляет угрозу для США. Военное сотрудничество России и Китая должно обеспокоить Пентагон, заявило издание The National Interest.

«Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?», — написал обозреватель журнала, бывший эксперт Пентагона по закупкам Крис Осборн.

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Учения прошли с 1 по 7 сентября. Военные не просто отработали общевойсковые операции с использованием артиллерии и флота. Россия и Китай скоординировали работу своих сил и средств. Крис Осборн назвал это самым важным элементом учений, потому что датчики, радиостанции, сети связи и технологии работы транспорта в разных странах полагаются на разные протоколы, технические форматы и требования к данным.

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По его словам, перспектива крупномасштабного российско-китайского военного сотрудничества и оперативного взаимодействия представляет угрозу для Запада сама по себе, а в случае полной координации систем увеличивается.

Например, без возможности эффективного обмена информацией объединенные российско-китайские силы были бы гораздо менее опасными. Их интеграция должна вызвать беспрецедентную озабоченность у лиц, принимающих решения в Пентагоне.

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