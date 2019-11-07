Китай и Россия будут сотрудничать, а не конкурировать в Африке

Две недели назад в Сочи прошел саммит «Россия — Африка», в ходе которого заключили договорф о российских инвестициях в африканские страны на сумму более 2,5 миллиарда долларов. В первую очередь, речь идет о программах развития Республики Нигер, Республики Гвинея, а также Демократической Республики Конго.

Как сообщил «Царьград», на данный момент товарооборот между Китаем и Африкой оценивается в 204 миллиарда долларов. То есть в десять раз превышает сумму российско-африканского сотрудничества.

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Константин Малофеев заявил, что ждать конкуренции России и Китая на арене африканского рынка не стоит из-за различия стратегий двух стран.

«Я бы говорил не о конкуренции, а о сотрудничестве — например, на площадке БРИКС», — допустил он.

Малофеев отметил разные подходы РФ и КНР к сотрудничеству. Он рассказал, что Китай дает очень дешевое финансирование за счет назначения конкретного китайского подрядчика.

«Наше предложение касается того, что подрядчик необязательно должен быть детерминирован, мы оставляем правительству возможность выбрать лучшего подрядчика», — описал Малофеев российский подход.

Он также подчеркнул, что, в отличие от МВФ и США, Россия не требует политических реформ.