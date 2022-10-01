Китай и Индия воздержались от голосования в СБ ООН по вхождению Донбасса в состав России | 360°

Мир 01 октября 2022, 12:13 Поделиться Telegram

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Viber Китай и Индия воздержались от голосования в СБ ООН по вхождению Донбасса в состав России Постпреды КНР и Индии воздержались от голосования по резолюции с осуждением референдумов РИА «Новости»

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Китай и Индия воздержались от голосования в Совете безопасности ООН по проекту резолюции США, осуждающей референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Китай воздерживается от голосования по резолюции», — сказал постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

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Он обратил внимание, что СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а сторонам конфликта необходимо найти путь к дипломатическому урегулированию. Дипломат указал, что действия СБ ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот.

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Представитель Индии в ООН подтвердил, что страна воздерживается от голосования, отметив, что эскалация риторики и напряжения «ни в чьих интересах».

Ранее сообщалось, что Россия применила вето к резолюции США с осуждением референдумов в Совбезе ООН.

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября подписали договоры о вхождении регионов в состав России, написал RT.

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