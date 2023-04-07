Мир 07 апреля 2023, 16:36 Китай и Франция заявили о поддержке усилий по урегулированию ситуации на Украине Китай и Франция заявили, что поддерживают усилия по восстановлению мира на Украине Сайт президента Украины

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Китай и Франция поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права и принципов Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с французским лидером Эммануэлем Макроном распространил Елисейский дворец.

«Обе стороны поддерживают любые усилия по восстановлению мира на Украине», — говорится в документе.

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Китай и Франция призвали решать любые разногласия между государствами путем диалога и консультаций, а также воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить риски напряженности.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин после разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном призвал срочно возобновить переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине. Он отметил, Китай вместе с Францией готов работать не только над разрешением конфликта, но и устранением его последствий на рынке финансов, энергетики, продовольствия и других отраслях.