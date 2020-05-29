Китай готов принять ответные меры на вмешательство США в дела Гонконга

По данным информагентства, ранее госсекретарь США Майк Помпео уведомил Конгресс о том, что Гонконг больше не сохраняет автономию по отношению к Китаю.

«Русская планета» напомнила, что Гонконг вновь охватили массовые протесты из-за закона Китая о национальной безопасности. Он вводит уголовную ответственность за неуважение к гимну КНР, вносит ограничения на проведение массовых мероприятий и предусматривает введение на территорию Гонконга китайских ЧОПов.