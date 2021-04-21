Китай допустит к продажам только видеоигры, отвечающие ценностям социализма

В Китае скоро можно будет купить только те видеоигры, которые соответствуют ценностям социализма. Информация об этом появилась на странице Censored Gaming в Twitter.

«Система китайского правительства по проверке и утверждению игр для выпуска сильно меняется. Новая пятибалльная система проверяет ряд качеств, например, насколько игры соответствуют социалистическим ценностям», — говорится в сообщении.

Также в рамках этой оценки будет решаться, реально ли отображает игра мир, будет оценена оригинальность дизайна, качество продукта, пропаганда китайской культуры и проработанность игрового цикла.

В том случае, если игра будет противоречить идеологии Китая, то она получит ноль баллов по пункту «Концептуальность» и ее не выпустят в продажу. Кроме того, если суммарно игра наберет два балла, то она отправляется на доработку, три — разрешается к распространению, четыре и больше означает приоритет для публикации.

По данным СМИ, корпорация Amazon отменила выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной «Властелина колец». Компания объявила о начале разработки игры в 2019 году. По предварительным данным, разработчикам не удалось обеспечить условий для дальнейшей работы над продуктом.