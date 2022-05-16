Китай будет сдерживать инфляцию за счет добычи угля

Власти Китая намерены сдерживать рост цен на продовольствие и энергоносители, вызванный пандемией и спецоперацией России на Украине, за сче наращивания объемов добычи угля. Об этом рассказал официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

Китаю становится сложнее обеспечить в нужном объеме закупку нефти и газа за рубежом из-за колебания международных расценок.

«В текущем году под влиянием пандемии и украинского кризиса спрос и предложение переживают сложную ситуацию, растут цены на энергоносители и продовольствие. <…> В связи с усиливающимся негативным воздействием внешних инфляционных факторов сдерживать их рост в Китае становится нелегко», — процитировал чиновника ТАСС.

Линхуэй пояснил, что в структуре энергетического баланса КНР на испорт нефти и газа приходится «довольно большая доля», поэтому удорожание на внешних рынках способно увеличить издержки при закупке, что отразится на ряде предприятий, — а рост их затрат, в свою очередь, приведет к повышению цен на товары и услуги.

По словам представителя Государственного статистического управления КНР, в апреле бензин в Китае подорожал на 29%, дизельное топливо — на 31,7%. Цены на продукты увеличились почти на 2%.

«Уголь — основной энергоноситель в нашей стране, к тому же его в Китае много, и мы можем обеспечить значительную добычу. Мы будем стабильно наращивать ее объемы, что позволит лучше сдерживать рост цен», — сообщил Фу Линхуэй.