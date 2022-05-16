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    16 мая 2022, 07:18

    Китай будет сдерживать инфляцию за счет добычи угля

    Китай будет сдерживать вызванную спецоперацией на Украине инфляцию за счет наращивания объема добычи угля

    Оксана Кириллова

    Власти Китая намерены сдерживать рост цен на продовольствие и энергоносители, вызванный пандемией и спецоперацией России на Украине, за сче наращивания объемов добычи угля. Об этом рассказал официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

    Китай будет сдерживать инфляцию за счет добычи угля

    Китаю становится сложнее обеспечить в нужном объеме закупку нефти и газа за рубежом из-за колебания международных расценок.

    «В текущем году под влиянием пандемии и украинского кризиса спрос и предложение переживают сложную ситуацию, растут цены на энергоносители и продовольствие. <…> В связи с усиливающимся негативным воздействием внешних инфляционных факторов сдерживать их рост в Китае становится нелегко», — процитировал чиновника ТАСС.

    Линхуэй пояснил, что в структуре энергетического баланса КНР на испорт нефти и газа приходится «довольно большая доля», поэтому удорожание на внешних рынках способно увеличить издержки при закупке, что отразится на ряде предприятий, — а рост их затрат, в свою очередь, приведет к повышению цен на товары и услуги.

    По словам представителя Государственного статистического управления КНР, в апреле бензин в Китае подорожал на 29%, дизельное топливо — на 31,7%. Цены на продукты увеличились почти на 2%.

    «Уголь — основной энергоноситель в нашей стране, к тому же его в Китае много, и мы можем обеспечить значительную добычу. Мы будем стабильно наращивать ее объемы, что позволит лучше сдерживать рост цен», — сообщил Фу Линхуэй.