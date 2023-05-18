Мир 18 мая 2023, 08:28 Китай будет «по-своему» помогать урегулированию кризиса на Украине — спецпредставитель правительства Спецпредставитель Хуэй: Китай поможет урегулированию конфликта на Украине «по-своему»

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Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время визита в Киев заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет универсального метода или волшебной панацеи. По его словам, КНР будет помогать в решении проблемы, но «по-своему», написал ТАСС.

«Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие», — сказал Ли Хуэй.

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При урегулировании гуманитарного кризиса, добавил спецпредставитель, Китай сыграет конструктивную роль.

В МИД КНР также подчеркивали, что страна придерживается нескольких принципов по украинскому конфликту. В их числе — соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон, а также использование мирных методов для урегулирования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров признался, что ему надоело доказывать Западу, что Россия готова к диалогу с Украиной. США и их союзники «стенают», что РФ якобы не идет на контакт. При этом Кремль неоднократно предлагал начать переговоры, но, но киевский режим не просто отказался, а ввел законодательный запрет на них. Лавров допустил, что украинский кризис закончится, когда Соединенные Штаты в очередной раз «уйдут в кусты».