Китай аннулирует «паспорта британских граждан за границей»
Власти Китая решили признать недействительными паспорта британских граждан за границей (BNO). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.
По данным портала «Русская планета», с 31 января документы будут аннулированы. Такие паспорта выдавались жителям Гонконга до передачи его Китаю.
«Китай с 31 января более не будет признавать так называемые паспорта BNO в качестве проездных документов и удостоверений личности, мы оставляем за собой право на принятие дальнейших мер», — заключил Лицзянь.