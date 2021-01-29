Китай аннулирует «паспорта британских граждан за границей»

По данным портала «Русская планета», с 31 января документы будут аннулированы. Такие паспорта выдавались жителям Гонконга до передачи его Китаю.

«Китай с 31 января более не будет признавать так называемые паспорта BNO в качестве проездных документов и удостоверений личности, мы оставляем за собой право на принятие дальнейших мер», — заключил Лицзянь.