Китаист Вавилов рассказал, почему Китай поддерживает Россию

Китаист Николай Вавилов заявил, что Китай поддерживает Россию, так как может оказаться на ее месте. Об этом сообщила НСН.

Лидер КНР Си Цзиньпин, добавил эксперт, считает, что Запад может наложить санкции и на Китай. Поэтому и критикует политику в отношении России.

«В случае начала военной операции на территории Тайваня набор санкций против Китая либо повторит антироссийские, либо даже многократно усилится», — выразил уверенность Вавилов.