Мир 11 апреля 2023, 09:24 Китаист назвал причину нежелания Си звонить Зеленскому Китаист Маслов: на фоне заявлений о Тайване разговор Си Цзиньпина с Зеленским маловероятен РИА «Новости»

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Притязания Китая на Тайвань в Верховной раде Украины назвали безосновательными. После этого шансы на проведение переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским снизились, заявил Lenta.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Он объяснил, что для правительства Китая существуют необсуждаемые темы — принадлежность Тайваня, критика коммунистической идеологии и соблюдение прав человека. Со странами, которые не разделили официальную позицию КНР, просто перестали поддерживать контакт. Например, так произошло в отношениях с Литвой и может случиться с Украиной.

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«Довольно спорный вопрос, насколько они смогут дальше нормально общаться. Если такое будет продолжаться, то Китай, скорее всего, просто понизит уровень отношений и не будет ничего обсуждать», — сказал китаист.

Если переговоры все-таки пройдут, то китайская сторона поднимет на них тему выполнения своего плана мирного урегулирования конфликта. Если Украина откажется остановить огонь и возобновить переговоры без предварительных условий, то диалог прервут.

Председатель комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко назвал «коммунистическим заблуждением» позицию Китая о том, что Тайвань является его частью.