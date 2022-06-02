Китаист Ломанов оценил вероятность военного конфликта Китая и Тайваня

Китаист Александр Ломанов считает, что в ближайшее время военных действий между Китаем и Тайванем не будет. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он подчеркнул, что пока все ограничивается угрозами с обеих сторон. Вряд ли ситуация решится мирно, но острая фаза наступит нескоро, считает эксперт.

«Конфликт в обозримом будущем невозможен, но удручает то, что не просматривается никакая перспектива конструктивного решения и примирения», — заключил он.