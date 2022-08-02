Китаевед Вавилов назвал возможные последствия визита Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется ухудшением отношений между США и Китаем. Возможные варианты развития событий назвал китаевед Николай Вавилов, передала «Вечерняя Москва».

Меньше, что может случиться, по мнению эксперта — отзыв Китаем своего посла из США, то есть, разрыв дипломатических отношений. Кроме того, такой шаг американских властей может не понравиться населению Китая.

«Не исключаю и стихийных митингов, и столкновений вокруг диппредставительств США в Китае, стихийных массовых кампаний против американских компаний и продукции США. Поскольку вопрос реагирования на визит Пелоси является вопросом авторитета власти Си Цзиньпина — ставленника во многом военных кругов Китая», — сказал Вавилов.